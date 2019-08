Amerikaanse wapenlobby NRA onder vuur na financiële uitspattingen van topman Bert Lanting

Bron: de Volkskrant 0 De machtige Amerikaanse wapenlobby National Rifle Association (NRA) is opnieuw onder vuur komen te liggen na berichten over financiële uitspattingen van Wayne LaPierre, sinds jaar en dag het hoofd van de NRA. LaPierre zou via een pr-bureau voor honderdduizenden dollars bij de NRA hebben gedeclareerd voor privé-uitgaven aan dure kleding, vliegtuigtickets en ritjes per limousine.

Uit protest tegen het royale declaratiegedrag van LaPierre stapten drie bestuursleden van de NRA begin deze maand op. Volgens een artikel in de Washington Post zou LaPierre voor 245.000 euro aan kleding uit een boetiek in Beverly Hills hebben ingediend, plus nog eens 238.000 euro aan kosten voor privéreizen naar de Bahama's, Boedapest en een vakantieoord in Italië.

Deze week werd bekend dat LaPierre had geprobeerd de NRA over te halen om een villa voor hem te kopen bij een golfterrein in de buurt van Dallas in Texas. De NRA-topman voelde zich na het bloedbad op een middelbare school in Florida waarbij zeventien doden vielen, niet veilig in zijn huis in Virginia en was op zoek naar een veiliger onderkomen. Daarbij had hij zijn oog laten vallen op de villa op een bewaakt terrein bij de golfbaan in Texas, ter waarde van zes miljoen dollar.

LaPierre en zijn vrouw wilden volgens The Wall Street Journal wel wat veranderingen aan het huis. Zo was de inloopkast voor LaPierres kleding wat aan de krappe kant. Ook vroegen zij of de eigenaar zijn golfkar kon achterlaten. Uiteindelijk ging de koop niet door. Volgens de NRA was het allemaal een idee van het pr-bureau Ackerman McQueen, dat al dertig jaar voor de wapenlobby werkt. Maar volgens Ackerman McQueen zou LaPierre het bedrijf hebben gevraagd hem te helpen bij de aankoop van de villa en was het juist Ackerman McQueen dat dwarslag.

De onthulling lokte honende reacties uit. “Na twee afschuwelijke schietpartijen komen we als natie bijeen om een antwoord te vinden op een dringende kwestie: hoe houden we Wayne LaPierre veilig?”, schreef Washington Post-columnist Dana Milbank sarcastisch. Hij betreurde het dat de koop van de villa niet was doorgegaan, “want zoals ze zeggen: het enige dat een slechte man met een wapen kan tegenhouden is een goede man met een Frans chateau”.

In ieder geval hebben de onthullingen nieuwe onrust binnen de NRA veroorzaakt. In april overleefde LaPierre een poging van de tweede man van de NRA, Oliver North, om hem af te zetten. North – die in de jaren tachtig een hoofdrol speelde in de Iran-contra-affaire waarbij de Amerikaanse regering in het geheim wapens leverde aan Iran – had LaPierre beschuldigd van financieel en seksueel wangedrag. Maar het liep erop uit dat North zelf uit de NRA werd gezet.

Naar aanleiding van de klachten over de financiële praktijken bij de NRA is Letitia James, de openbaar aanklager van New York, eerder dit jaar een onderzoek begonnen naar de vraag of de NRA wel recht heeft op de belastingvrije status die de wapenlobby als non-profitorganisatie geniet. Als inderdaad blijkt dat er sprake is van financieel wangedrag, kan justitie de NRA een navordering opleggen of het bestuur ontbinden. In het ergste geval kan zelfs de hele organisatie (met circa vijf miljoen leden) worden ontbonden. Dat zou een klap zijn voor Trump. De NRA gaf in 2016 miljoenen uit om Trump in het zadel te helpen.

