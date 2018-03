Amerikaanse vuurwapenmaker Remington in financiële problemen KVDS

26 maart 2018

De bekende Amerikaanse vuurwapenmaker Remington heeft uitstel van betaling aangevraagd onder druk van een zware schuldenlast en dalende verkopen van geweren, handvuurwapens en munitie.

Eerder werd al bekend dat Remington faillissementsbescherming wilde aanvragen. Het 200 jaar oude Remington behoort tot de bekendste vuurwapenfabrikanten van de Verenigde Staten. Er werken 3.500 mensen.

De onderneming is sinds 2007 eigendom van investeringsmaatschappij Cerberus.

Remington heeft een deal gesloten met zijn schuldeisers, waarbij die de controle over het bedrijf overnemen van Cerberus in ruil voor een verlaging van de schuld en een financiële injectie.

Fabrikanten van vuurwapens in de VS staan onder toenemende druk van de publieke opinie. Vooral de dodelijke schietpartij op een school in Florida in februari heeft geleid tot een roep voor strengere regels bij de verkoop van wapens. Veel grote winkelbedrijven leggen de verkoop van wapens inmiddels al aan banden.