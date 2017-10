Amerikaanse vrouw trouwt met Ethiopische prins: "Ik leerde hem stomweg in discotheek kennen" Sven Van Malderen

15u24

Bron: New York Times 0 Facebook Joel Makonnen en Ariana Austin. Sprookjes bestaan écht: een Amerikaanse vrouw is in het huwelijk getreden met een Ethiopische prins die ze twaalf jaar geleden in een discotheek leren kennen had. Het aparte scenario doet een belletje rinkelen: Eddie Murphy in de romantische komedie 'Coming to America', iemand?

Joel Makonnen is de 35-jarige achterkleinzoon van Haile Selassie, de laatste keizer van Ethiopië. Hij werd geboren in Rome -waar zijn ouders in ballingschap leefden- en werd opgevoed in Zwitserland. Ariana Austin komt oorspronkelijk uit Guyana, haar grootvader was zelfs ooit burgemeester van de hoofdstad Georgetown. "De aristocratie van de Oude Wereld in combinatie met de charme van de Nieuwe Wereld", klonk het toepasselijk op hun trouwsite.

Makkonen liet er geen gras over groeien toen zijn oog op Ariana viel, daar op de dansvloer van discotheek Pearl in Washington. "Ze was in het gezelschap van een vriendin. Ik zei dat ze op modellen voor Bombay Sapphire leken. Nog geen vijf minuten later zei ik al tegen Ariana dat ze mijn vriendin zou worden."

De twee hielden er een langeafstandsrelatie op na: Makonnen trok bijvoorbeeld na zijn studies in Amerika voor een half jaar naar Parijs om stage te doen. Daarna verhuisde hij weer naar zijn thuisland om samen met zijn nonkel een organisatie voor de Ethiopische jeugd op te richten.

In 2012 hadden ze zelfs even genoeg van elkaar, maar de liefde zou alsnog overwinnen. Twee jaar later -op valentijnsdag- volgde de verloving: Makonnen stond onverwacht met een diamanten ring en ballonnen aan het huis van haar ouders. Hij klopte echter zo hard aan dat Ariana vreesde dat er dieven voor de deur stonden.

"We waren aan het terugkeren van een etentje toen we plots telefoon kregen van Ariana", vertelt haar vader Bobby smakelijk. "Ze dacht dat iemand aan het inbreken was. En dat terwijl die sukkelaar haar enkel maar ten huwelijk wilde vragen." Na een romance van bijna tien jaar zou het koppel eindelijk in elkaars buurt gaan wonen.

Het huwelijk zelf gebeurde volgens de Ethiopisch-orthodoxe traditie, maar Ariana mocht nog wel haar eigen accenten leggen. Zo stond ze er onder meer op dat haar vader haar naar het altaar zou begeleiden.

Nu zijn beide tortelduifjes klaar voor de volgende stap, namelijk echt onder één dak gaan wonen. "Als het feest niet zo lang geduurd zou hebben, was dat al lang gebeurd", grapte Makonnen.

