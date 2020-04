Amerikaanse vrouw slachtoffer van pesterijen nadat samenzweringstheorie beweert dat ze virus naar China bracht kv

29 april 2020

21u19

Bron: CNN 4 Maatje Benassi, een reserviste bij het Amerikaanse leger, staat ongewild centraal in een samenzweringstheorie die beweert dat zij aan de basis ligt van de Covid-19-pandemie. De getrouwde moeder van twee kinderen wordt er zonder enig bewijs van beschuldigd het virus naar China te hebben gebracht.

Samenzweringstheorieën over de oorsprong van het virus verspreiden zich bijna even snel als het virus zelf. Zo doet zelfs onder Chinese diplomaten geruchten de ronde dat de VS het virus met opzet naar China brachten.

De Amerikaanse Maatje Benassi en haar man Matt, die voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werkt, zijn momenteel slachtoffers van een samenzweringstheorie die sinds maart gretig wordt gedeeld. Volgens de Amerikaan George Webb, een 59-jarige man die zichzelf “onderzoeksjournalist” noemt, maar in werkelijkheid al jaren samenzweringstheorieën verspreid via zijn YouTube-kanaal, bracht Benassi het virus naar China toen ze in oktober deelnam aan de Military World Games in Wuhan. Benassi deed mee aan de fietswedstrijd, maar kwam ten val, brak een rib en liep een hersenschudding op. Hoewel er honderden militairen deelnamen aan de Military World Games, een soort van Olympische Spelen voor militairen, werd Maatje er om een onduidelijke reden uitgepikt als ‘patient zero’ (patiënt nul).

George Webb beweert zelfs dat de Italiaanse DJ Benny Benassi mee in het complot zit met Maatje en Matt Benassi en dat de DJ zelf (die volgens Webb niet Italiaans, maar Nederlands is) met het coronavirus besmet is. Beweringen waar volgens het drietal niets van klopt: ze kennen elkaar niet eens en Benassi is een vaak voorkomende naam in Italië, klinkt het.

Cyberpesten

Sinds de valse verhalen de ronde doen, werd het adres van Maatje en Matt Benassi online verspreid en krijgen ze via sociale media talloze berichten van aanhangers van de hersenspinsels van Webb en consorten. Hun socialemedia-accounts hebben ze ondertussen afgesloten. “Het is alsof ik elke dag wakker wordt uit een nare droom en dan in een nachtmerrie belandt”, vertelde Maatje aan CNN. “Ik wil dat iedereen stopt met me lastig te vallen, want dit is cyberpesten en het loopt uit de hand.”

Haar man Matt heeft geprobeerd om de video’s van Youtube te halen en de verdere verspreiding ervan tegen te gaan. Het koppel nam zelfs contact op met een advocaat en de politie, maar die vertelden hen allebei dat ze er weinig tegen konden beginnen.

Matt vreest dat de hele situatie “zal uitdraaien in een nieuwe Pizzagate”, verwijzend naar een andere samenzweringstheorie over een pedofiele organisatie die zogezegd gerund wordt vanuit een pizzeria in Washington, DC en waarvan onder andere Hillary Clinton deel zou uitmaken. De bizarre theorie kreeg aanvankelijk weinig aandacht, tot een man in 2016 het vuur opende in de pizzeria, omdat hij naar eigen zeggen onderzoek wilde verrichten naar Pizzagate.

Video’s blijven opduiken

YouTube-video’s over de Benassi’s worden zowel via YouTube als Chinese sociale media als WeChat, Weibo en Xigua Video verspreid. Zelfs wanneer YouTube de video’s offline haalt, verschijnen ze nadien weer opnieuw. “Het is erg moeilijk om hem (Webb, red.) aansprakelijk te houden”, zegt Matt Benassi. “De autoriteiten zeggen dat we er niets aan kunnen doen, omdat we in dit land het recht op vrije meningsuiting hebben.” Bovendien zou het ook enorm veel geld kosten om een proces tegen Webb aan te spannen.

Wat er ook gebeurt, “de schade is er”, aldus Maatje Benassi. “Ik weet dat het nooit meer hetzelfde zal zijn. Elke keer wanneer je mijn naam googlet, zal ik opduiken als patiënt nul.”