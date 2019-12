Amerikaanse vrouw rijdt 14-jarig meisje opzettelijk aan ‘omdat zij een Mexicaanse is’ David van der Heeden

20 december 2019

20u47

Bron: AD.nl 2 Een 42-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Iowa is aangeklaagd voor poging tot moord, nadat ze opzettelijk een 14-jarige meisje aanreed en zich vervolgens uit de voeten maakte. Ze heeft bekend op 9 december op Natalia Miranda te zijn ingereden, omdat ze dacht dat de tiener Mexicaans is.

Nicole Marie Poole Franklin verklaarde met haar terreinwagen opzettelijk de stoep opgereden te zijn. Miranda liep op dat moment naar school om naar een basketbalwedstrijd te gaan kijken. Na met de auto het meisje aan te rijden, maakte Franklin dat ze wegkwam. Bij het ongeval liep Miranda een hersenschudding en zware kneuzingen op. De Amerikaanse, die claimt op haar slachtoffer te zijn ingereden omdat zij een Mexicaanse was, maakte tijdens het verhoor meerdere denigrerende opmerkingen over mensen van Zuid-Amerikaanse origine.

Bewusteloos in de sneeuw

Het jeugdige slachtoffer verbleef twee dagen in het ziekenhuis na de aanslag op haar leven, maar zal naar verwachting volledig herstellen. Op basis van bandensporen op de plek des onheils constateerde de politie dat er geen sprake was van een ongeval, maar dat er opzet in het spel moest zijn.



Volgens rechercheurs lag het gewonde meisje zeker een kwartier bewusteloos in de sneeuw na te zijn geraakt door Franklins auto. Toen Miranda bijkwam, is ze in de kou naar de Indian Hills Junior High School gestrompeld en heeft daar pas om hulp kunnen vragen.

Racistisch

“Van het ongeluk zelf weet ik niks meer’’, zegt het meisje tegen tv-omroep KCCI. “Ik zag alleen de auto op me afkomen.’’ Haar belaagster zat eerder al in de cel voor het, eveneens racistisch, uitschelden van een winkelmedewerker en diverse klanten.



“Ik wil heel duidelijk maken dat er in onze gemeenschap, of welke andere plek dan ook, geen plaats is voor zulk geweld en haat’’, sprak politiechef Michael Venema. “We staan de familie bij, ondersteunen hen en werken ijverig samen om gerechtigheid te krijgen.’’ De borgtocht voor Franklin is vastgesteld op 1 miljoen dollar.

Police in Clive charged a Des Moines woman with attempted murder after they said she intentionally hit 14-year-old Natalia Miranda with her car. Following the hit-and-run, @LTerrellKCCI spoke with Natalia about the ordeal. pic.twitter.com/Qtk6mxq7N0 KCCI News(@ KCCINews) link