Amerikaanse vrouw richt wapen op zwarte moeder en tienerdochter op parkeerplaats tijdens hevige ruzie

02 juli 2020

21u25

Bron: The Detroit News, Washington Post 0 Op videobeelden op Twitter is te zien hoe een vrouw een pistool richt op een zwarte vrouw en haar 15-jarige dochter op een parkeerplaats in Oakland County, Michigan. Dat berichten Amerikaanse media. De moeder vertelt aan The Detroit News dat er ruzie ontstond nadat haar dochter per ongeluk tegen de vrouw was gelopen.

Takelia Hill getuigt aan The Detroit News dat de vrouw volledig door het lint ging nadat haar 15-jarige dochter, Makayla, tegen haar was aangebotst. “Voordat ik Chipotle (een keten van restaurants in Amerika, nvdr.) kon binnenwandelen, kwam de vrouw naar buiten. Ik ging uit de weg, zodat ze langs me kon wandelen. Toen ze toch abrupt tegen me liep, zei ik: ‘Neem me niet kwalijk’.” Makayla eiste excuses van de vrouw, maar de confrontatie liep al snel uit de hand.

“Ze begon me uit te schelden en zei dat ik haar persoonlijke ruimte was binnengedrongen”, vertelt Makayla. Het tienermeisje werd bang en belde haar moeder op. “Na het telefoontje van mijn dochter ben ik onmiddellijk naar haar gegaan om haar te helpen. Ik liep naar de vrouw die nog steeds tegen mijn dochter schreeuwde”, getuigt Takelia.

Terwijl de vrouw in de richting van haar auto wandelt op de parkeerplaats, noemt Takelia haar “racistisch”. Vervolgens stapt een man uit een grijze SUV, waarna de ruzie verder escaleert. “Wie denken jullie dat jullie zijn?”, vraagt hij aan Takelia en haar dochter. Intussen stapt de vrouw in de wagen. “Je kunt hier niet zomaar rondlopen en blanken racistisch noemen”, zegt ze tegen Takelia. “Blanke mensen zijn niet racistisch. Ik geef om je en het spijt me als je een incident hebt gehad waardoor iemand je dit gevoel gaf. Niemand is racistisch.”

Gewapend

De vrouw sluit haar raam en Takelia zet een stap achteruit terwijl de man begint te rijden. Takelia denkt dat de man haar zal raken, dus slaagt ze op het achterraam van de auto om hem te stoppen. Op dat moment springt de vrouw uit de wagen en richt een pistool op Takelia en haar dochter. Ze schreeuwt dat ze weg moeten gaan. Dit deel van het incident werd vastgelegd op video. De beelden werden intussen al meer dan 9 miljoen keer bekeken.

This happened today in Auburn Hills,MI

Another Karen .. pic.twitter.com/lWksZwXITD 🦋Makay(@ makaysmith10) link

Takelia vraagt omstaanders om de politie te bellen, die niet veel later ter plekke arriveert. “Dus dit is Amerika”, schrijft Takelia na het incident op Facebook. “Er werd nog nooit in mijn leven een pistool op me gericht. Ik heb me nog nooit zo hulpeloos gevoeld.” De vrouw werd naar verluidt opgepakt, maar intussen weer vrijgelaten, zo meldt The Washington Post. Haar wapen werd in beslag genomen.

Het is onduidelijk hoe de wapenwetten van Michigan op deze situatie van toepassing kunnen zijn, bericht The Washington Post. Wie in het openbaar met een vuurwapen staat te zwaaien, kan een gevangenisstraf van 90 dagen riskeren en/of een boete van 100 dollar. Dit is niet van toepassing als er sprake is van zelfverdediging of als men iemand probeert te verdedigen.