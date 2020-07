Amerikaanse vrouw meer dan jaar lang gegijzeld op hotel door Nigeriaanse internetliefde kv

13 juli 2020

17u28

Bron: PR Nigeria, BBC News 2 Een Amerikaanse vrouw werd zestien maanden lang gevangen gehouden in een hotel in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos door een man die ze ontmoet had op Facebook. Hij had haar naar zijn thuisland gelokt met de belofte om met haar te trouwen. De politie wist haar vorige maand eindelijk te bevrijden.

De 46-jarige vrouw is een gepensioneerde ambtenaar van de Amerikaanse overheid en afkomstig uit Washington, DC. Op 13 februari 2019 kwam ze in Nigeria toe om Chukwuebuka Kasi Obiaku (34) te ontmoeten: ze kenden elkaar via Facebook en zouden verliefd geworden zijn. Zo'n drie maanden later stapten ze in het huwelijksbootje.

Vervolgens hield de man haar gegijzeld in een hotelkamer en perste hij haar af voor een totaalbedrag van 48.000 dollar (42.000 euro). Hij gebruikte ook haar bank- en kredietkaarten, verwierf controle over haar bankrekening en eigende zich over een periode van vijftien maanden haar maandelijkse pensioenuitkering en andere inkomsten toe. Daarnaast gebruikte Obiaku ook haar identiteit om haar collega’s en andere buitenlandse personen en bedrijven op te lichten.



De politie kon de vrouw na een tip bevrijden. Obiaku werd gearresteerd en wordt aangeklaagd voor cybermisdrijven. De 34-jarige Obiaku heeft een diploma Business Administration en Management op zak en zou al meerdere mensen opgelicht hebben, zowel in Nigeria als in het buitenland.

De Amerikaanse vrouw is niet de enige die ten prooi valt aan een Nigeriaanse oplichter. Dergelijke Nigeriaanse online-fraudeurs worden ‘Yahoo boys’ genoemd en hebben slachtoffers over de hele wereld al miljoenen dollars afhandig gemaakt. Vorige maand redde de Nigeriaanse politie nog een Filipijnse vrouw die naar Nigeria kwam om een man te ontmoeten die ze had leren kennen via Facebook. Ook zij werd zes maanden tegen haar wil vastgehouden.



