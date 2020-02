Amerikaanse vrouw (73) stuurt bierpul van Duitse brouwerij terug nadat ze die 55 jaar geleden stal Michelle Desmet

26 februari 2020

14u06

Bron: CNN, Fox News 2 Een brouwerij in Duitsland kreeg een pakketje uit de Verenigde Staten toegestuurd. Het bleek een bierpul te zijn die maar liefst 55 jaar geleden werd gestolen door een vrouw tijdens haar reis in Duitsland. Ze voelde zich te schuldig om het te houden.

De Amerikaanse Celeste Sweeney (73) uit Maryland reisde in 1965 door Europa met haar zus en hield een tussenstop in München, Duitsland. Ze bezocht er de brouwerij waar ze naar eigen zeggen heel veel plezier beleefde. Tijdens die fijne avond besliste ze om een bierbeker als souvenir mee te nemen naar haar thuisland. Maar die stuurt ze 55 jaar later terug uit schuldgevoel.

In een facebookbericht vertelt de brouwerij over het pakket dat het ontving met de beker en een briefje van de 73-jarige Sweeney. Hierop staat te lezen dat ze die beker meenam en dat ze zich schuldig voelt over de “diefstal”.

“Ik heb de bierpul nooit gebruikt maar maar heb hem al die jaren bijgehouden. De vrouw kreeg naar eigen zeggen het niet over haar hart om de beker weg te gooien of naar een tweedehandswinkel te brengen. “Toen kreeg ik het idee om de bierpul terug te brengen naar de plaats waar het behoort.”

Sweeney had nooit gedacht dat de post zoveel aandacht zou krijgen. Ze wilde het liefst het pakket anoniem versturen maar moest haar gegevens achterlaten voor een internationale zending. De brouwerij liet de vrouw weten dat ze het stuk een plaats krijgt in een tentoonstelling die ze organiseren.

Bierkan zonder schuldgevoel

De Duitse brouwerij stuurde Sweeney een nieuwe bierpul op die ze zonder schuldgevoel kan gebruiken, bovendien ontving de vrouw drie bonnetjes die ze tijdens haar volgende uitstap naar de brouwerij kan gebruiken.

“Het is nooit te laat om je fouten recht te zetten”, sluit de vrouw af.

