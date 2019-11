Amerikaanse voor dood achtergelaten in woestijn na ontvoering door een vader en dochter Bonne Kerstens

09 november 2019

07u59

Buitenland Een Amerikaanse vrouw van in de veertig uit een buitenwijk van Las Vegas is gisteren aangetroffen in een woestijnachtig gebied in Californië. Ze was uitgedroogd, onderkoeld en mishandeld. De politie heeft twee mensen aangehouden: een vader van 54 en zijn 22-jarige dochter.

De vader en dochter kennen de vrouw, maar zij is geen familie. De vrouw werd vorige week woensdag ontvoerd uit haar huis in een buitenwijk van Las Vegas. Vanuit daar werd ze naar het huis van de 54-jarige Stanley Alfred Lawton vervoerd in Palmdale, Californië. Zijn dochter Shaniya Poche Lawton zou ergens anders wonen.

Daar werd ze naar eigen zeggen beroofd, opgesloten, seksueel misbruikt en mishandeld. Na een week opsluiting werd zij afgelopen woensdag gedumpt in de buurt van Edwards Air Force Base, ten noorden van Los Angeles. Daar werd ze vrijdag door de militaire politie van de luchtbasis ontdekt.

De veertigjarige vrouw was mishandeld, onderkoeld en ondervoed. Ze is naar het ziekenhuis gebracht waar ze het naar omstandigheden goed maakt, melden Amerikaanse media.

De politie kon op basis van haar verklaringen de vader en zijn dochter aanhouden. Beiden zitten vast op een borgsom van 1 miljoen dollar. Over het motief van de twee is nog niks bekend omdat ze allebei nog geen advocaat hebben, waardoor ze nog geen verklaring hebben afgelegd.