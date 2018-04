Amerikaanse VN-ambassadeur: "Verenigde Naties leveren slecht rendement op" IB

27 april 2018

02u15

Bron: Belga 2 De lidstaten van de Verenigde Naties hebben vorig jaar doorgaans beduidend minder op dezelfde manier gestemd als de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport dat de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, heeft overgemaakt aan het Amerikaanse Congres. Haley reageert verbolgen.

In totaal stemden de Verenigde Naties vorig jaar over 93 resoluties. De 192 andere leden brachten gemiddeld in 31 procent van de gevallen op dezelfde manier hun stem uit als de Verenigde Staten. Het gaat om een daling met 10 procentpunten ten opzichte van 2016.

"De Amerikaanse bevolking betaalt 22 procent van het budget van de VN - meer dan de volgende drie hoogste schenkers samengeteld. Ondanks deze vrijgevigheid, stemde de rest van de VN slechts 31 procent van de gevallen met ons. Dit is geen acceptabel rendement op onze investering", luidt het in een strenge reactie van Haley.

"Amerikaanse belangen"

"President Donald Trump wil verzekeren dat onze dollars voor buitenlandse steun - de meest genereuze ter wereld - altijd Amerikaanse belangen dienen", aldus nog Haley, die stelt dat "het Amerikaanse volk niet langer als vanzelfsprekend beschouwd kan worden".

De landen van wie de stem het meest samenviel met die van de VS, zijn Israël, Micronesië, Canada, de Marshalleilanden, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Het minst gelijkgezind waren Zimbabwe, Burundi, Iran, Syrië, Venezuela en Noord-Korea.

België stemde in 51 procent van de gevallen zoals de VS.