Amerikaanse vlucht weg met 130 km/uur terwijl agent zich 1,5 kilometer lang vastklampt aan haar motorkap

05 december 2018

Bron: wtop 0 De 25-jarige Denai Holly uit Washington DC zal het voor de rechtbank mogen uitleggen. De jonge Amerikaanse bestuurster vluchtte maandag met een snelheid van ongeveer 130 km/uur weg op een snelweg in Maryland, terwijl er een agent aan haar motorkap hing. Pas anderhalve kilometer kon hij zichzelf bevrijden.

Denai Holly zou verscheidene auto’s geraakt hebben op snelweg 270 nabij Rockville in Maryland en pleegde vervolgens vluchtmisdrijf. Christopher Jordan, die op dat moment geen dienst had, was ter plaatse en maakte zich kenbaar als agent. Daarop gaf de vrouw gas en schepte Jordan op. De agent moest zich vastklampen aan de motorkap. Hij belde de hulpdiensten.

Holly haalde een snelheid van 130 km/uur op de snelweg. Na ongeveer anderhalve kilometer slaagde Jordan erin om veilig van de motorkap te rollen. Holly werd even later gearresteerd en aangeklaagd voor poging doodslag en het in gevaar brengen van derden.