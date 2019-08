Amerikaanse vlaggen halfstok voor slachtoffers bvb

04 augustus 2019

19u42

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten zullen de Amerikaanse vlaggen aan officiële gebouwen tot en met 8 augustus halfstok hangen als eerbetoon aan de slachtoffers van de schietpartijen van dit weekend. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump vandaag bevolen.

"We veroordelen deze haatdragende en laffe daden", aldus de president in een verklaring van het Witte Huis.

Bij de schietpartij in een Walmart in El Paso (Texas) zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Nog eens 26 anderen raakten gewond. De politie onderzoekt of het gaat om een haatmisdrijf nadat een manifest van de schutter gevonden is. Bij de schietpartij in Dayton (Ohio) vielen 9 doden en 27 gewonden. Daar zou de schutter "in minder dan een minuut" geneutraliseerd zijn door de politie en zou een nog veel groter bloedbad vermeden zijn.