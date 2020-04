Amerikaanse viroloog en regeringsadviseur Fauci krijgt doodsbedreigingen TMA

02 april 2020

13u59

Bron: Belga 4 De Amerikaanse viroloog Anthony Fauci ontvangt doodsbedreigingen en zal daarom beveiliging krijgen, berichtten Amerikaanse media. Als regeringsadviseur staat hij president Donald Trump bij tijdens de coronacrisis.

De 79-jarige topviroloog wordt gezien als dé Amerikaanse expert op coronagebied, maar ontvangt nu doodsbedreigingen. Fauci wordt ook lastiggevallen door bewonderaars, maar is vooral het doelwit van stemmen die zijn expertise in twijfel trekken en hem vijandig gezind zijn omdat hij tegen een snelle versoepeling van de coronamaatregelen is. Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor zijn beveiliging hulp gevraagd aan de US Marshals. Fauci zal dag en nacht beveiliging krijgen, ook bij hem thuis.

Als directeur van het National Institute of Infectious Diseases gaat Fauci af en toe in tegen de al te optimistische uitspraken van president Trump. Hij is ook expert in de werkgroep rond het coronavirus van het Witte Huis.

Lees ook. VS stevent recht op catastrofe af: “Ik heb mijn partner nooit eerder zien huilen, nu stroomden de tranen over zijn wangen” (+)