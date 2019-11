Amerikaanse vijftiger bekent aanslagplannen voor nationale feestdag VS kv

06 november 2019

02u48

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten heeft een man die sympathiseert met de terreurbeweging al-Qaïda, schuldig gepleit aan het voorbereiden van een aanslag in Cleveland op de Amerikaanse nationale feestdag. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie gezegd. Demetrius Nathaniel Pitts, een 50-jarige Amerikaan, pleitte eveneens schuldig aan het uiten van bedreigingen aan het adres van president Donald Trump en aan diens familie, luidde het in een communiqué van het ministerie.

Pitts, die zichzelf ook wel Abdur Raheem Rafeeq laat noemen, stond voor zijn arrestatie al verschillende maanden onder toezicht van de FBI nadat hij op sociale media positieve boodschappen over al-Qaïda had verspreid. In 2018 bekende hij enkele dagen voor de nationale feestdag aan een undercoveragent dat hij met een bomauto tijdens een parade in Cleveland militairen en hun familieleden wilde doden. Volgens de FBI was de man al op verkenning geweest in Cleveland om zijn aanslag te plannen.

De in de Verenigde Staten geboren vijftiger werd in het verleden al veroordeeld wegens diefstal en huiselijk geweld. Voor de huidige feiten werd hij in beschuldiging gesteld van het ondersteunen van een terreurorganisatie. Hij riskeerde aanvankelijk 20 jaar cel. Door schuldig te pleiten vermijdt hij een proces en vliegt hij waarschijnlijk voor 14 jaar achter de tralies. Op 11 februari 2020 valt de definitieve uitspraak, meldt het ministerie nog.