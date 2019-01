Amerikaanse vicepresident Mike Pence bevestigt plannen voor Amerikaanse troepenafbouw in Afghanistan AW

04 januari 2019

09u04

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten overwegen om troepen terug te trekken uit Afghanistan. Dat bevestigde de Amerikaanse vicepresident Mike Pence gisterenavond (lokale tijd) officieel in een interview op tv-zender Fox News. Amerikaanse media kondigden de troepenafbouw twee weken geleden al aan, maar dat voornemen was tot nu toe niet bevestigd door Washington.

Concrete informatie over de Amerikaanse plannen werd niet gegeven. "De president is het momenteel aan het onderzoeken", zo luidde het eerder beperkte antwoord.



Verschillende media hadden eind december geschreven dat Trump van plan is om zowat de helft van de 14.000 Amerikaanse soldaten in Afghanistan weg te halen. Die berichten leidden tot ongerustheid in Afghanistan en bij de NAVO.

Trump had woensdag in de marge van een kabinetszitting in het Witte Huis andere landen al opgeroepen om een grotere militaire rol op te nemen in Afghanistan. "Pakistan ligt er. Zij zouden daar moeten vechten. Rusland ligt er ook, zij zouden daar moeten vechten", verklaarde Trump. "Waarom zitten wij daar, zo'n 100.00 kilometer verwijderd van hier?”

Bekijk ook:

Meer over Afghanistan

politiek

Trump