Amerikaanse viceminister van Justitie stelde voor om Trump af te luisteren kv

21 september 2018

21u45

Bron: Reuters, NY Times 0 Rod Rosenstein, de Amerikaanse viceminister van Justitie, opperde vorig jaar het idee om stiekem Donald Trump af te luisteren en om kabinetleden te rekruteren die het 25ste amendement, een procedure voor de afzetting van de president, wilden inroepen. Dat bericht de New York Times vandaag.

Rosenstein opperde het voorstel in het voorjaar van 2017, nadat Trump FBI-directeur James Comey de deur had gewezen. In de dagen daarna kwam aan het licht dat Trump Comey kort na zijn benoeming tot president had gevraagd om trouw aan hem te zijn en dat de Amerikaanse president in het Oval Office vertrouwelijke informatie aan Russische diplomaten had doorgespeeld.

Volgens de NY Times zei Rosenstein aan medewerkers van het ministerie van Justitie en de FBI dat de geheime opnames gebruikt zouden kunnen worden om de chaos binnen de Trumpadministratie te onthullen.



De Times zegt die informatie verkregen te hebben van bronnen die gebrieft werden over het voorval en via notities van FBI-medewerkers zoals Andrew McCabe, die plaatsvervangend directeur werd na het ontslag van Comey. McCabes advocaat beweert niet te weten hoe de notities van de man verspreid werden.

Afzetting Trump

Rosenstein zou aan McCabe, die later ook door Trump ontslagen werd, gezegd hebben dat hij misschien minister van Justitie Jeff Sessions en John Kelly, in die periode minister van Binnenlandse Veiligheid en momenteel stafchef van het Witte Huis, kon overtuigen om het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet in te roepen, dat handelt over de ongeschiktheid en opvolging van de Amerikaanse president. Volgens de NY Times werd aan geen enkele van die voorstellen gevolg gegeven.

Rosenstein ontkent het bericht in de krant. In een verklaring verwijt hij ook de anonieme bronnen die er volgens hem een verborgen agenda op nahouden en weigert hij verder commentaar te geven. "Maar laat me hierover duidelijk zijn: op basis van mijn persoonlijke ervaringen met de president, is er geen reden om het 25ste amendement in te roepen", concludeert hij.

Rusland-onderzoek

Rod Rosenstein werd binnen het ministerie van Justitie de toezichthouder op het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en de mogelijke samenzwering met de Trumpcampagne, nadat Jeff Sessions zich in maart 2017 daarvan terugtrok. In mei 2017 stelde Rosenstein speciaal onderzoeker Robert Mueller aan om de zaak te leiden.

Trump heeft al meermaals zijn frustratie geuit over het Rusland-onderzoek. Hij verwijt Jeff Sessions dat deze zich terugtrok uit de zaak en noemt de FBI politiek gemotiveerd. Moskou ontkent dat het zich gemengd heeft in de Amerikaanse verkiezingen.