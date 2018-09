Amerikaanse viceminister van Justitie Rosenstein ontmoet Trump donderdag na roddels over ontslag AW

24 september 2018

17u25

Bron: Belga 1 De plaatsvervangende Amerikaanse minister van Justitie, Rod Rosenstein, heeft volgens verschillende Amerikaanse media zijn ontslag ingediend. Even later reageerde woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis dat Trump de viceminister donderdag zal ontmoeten.

"Op verzoek van viceminister van Justitie Rod Rosenstein, hadden hij en president Trump een uitgebreide conversatie om de recente nieuwsberichten te bespreken", zei Sanders in een verklaring. "Omdat de president op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is en een gevuld schema heeft met leiders van over de wereld, zullen ze op donderdag elkaar ontmoeten wanneer de president terugkeert naar Washington, D.C."



Het nieuws volgt op berichten dat Rosenstein vorig jaar aan collega's had gesuggereerd dat hij stiekem gesprekken met president Donald Trump zou opnemen. Zo zou hij belastende informatie willen verzamelen om de afzettingsprocedure van de president op te kunnen starten.

Nadat dat bekend werd gemaakt, veronderstelde Rosenstein volgens Amerikaanse media dat Trump hem zou ontslaan. Door zelf zijn ontslag in te dienen, is hij Amerikaans president een stapje voor. Maar volgens omroep NBC heeft Rosenstein dat weersproken. Trump zou hem moeten ontslaan om van hem af te komen.

Onderzoek naar campagneteam

De 53-jarige Rosenstein is op zijn ministerie chef van speciaal onderzoeker Robert Mueller. Die moet Trumps vermeende banden met Russen in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen onderzoeken. Trump heeft het al vaker aan de stok met Rosenstein gehad over het beleid van Justitie bij Muellers onderzoek, dat hij ,,een heksenjacht'' heeft genoemd. Het onderzoek zou in de problemen kunnen komen.

Rosenstein wordt door sommige media "de man tussen Mueller en Trump genoemd'', als iemand die het onderzoek beschermt tegen Trump. Een andere toezichthouder dan Rosenstein zou meer geneigd kunnen zijn op zijn minst het onderzoek te dwarsbomen. Mueller moet in zijn onderzoek voor talrijke zaken immers eerst de toestemming van het ministerie van Justitie krijgen.