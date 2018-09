Amerikaanse viceminister van Justitie Rosenstein dient ontslag in en is Trump zo een stapje voor AW

24 september 2018

17u25

Bron: Belga 1 De plaatsvervangende Amerikaanse minister van Justitie, Rod Rosenstein, heeft volgens het financieel persagentschap Bloomberg mondeling zijn ontslag ingediend. Het Witte Huis zou dat ontslag hebben aanvaard.

Het nieuws volgt op berichten dat Rosenstein vorig jaar aan collega's had gesuggereerd dat hij stiekem gesprekken met president Donald Trump zou opnemen. Zo zou hij belastende informatie willen verzamelen om de afzettingsprocedure van de president op te kunnen starten.



Nadat dat bekend werd gemaakt, veronderstelde Rosenstein volgens Amerikaanse media dat Trump hem zou ontslaan. Door zelf zijn ontslag in te dienen, is hij Amerikaans president een stapje voor.

Onderzoek naar campagneteam

Onder Rosensteins leiding onderzoekt speciaal aanklager Robert Mueller onder meer of Trumps campagneteam afwist van Russische inmenging in de VS-verkiezingen van 2016.



De precieze timing van het ontslag van Rosenstein is niet duidelijk. Volgens een andere bron van Bloomberg verwacht Rosenstein dat zijn ontslag erg snel zal volgen.