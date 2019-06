Amerikaanse veteranen 75 jaar na D-Day: “Mijn kameraad werd na 5 minuten al doodgeschoten” Redactie

06 juni 2019

07u00

Bron: AP 0 6 juni 1944 was de start van Operatie Overlord, de invasie van de geallieerde troepen in het door Duitsland bezette West-Europa. Onder de codenaam Operatie Neptune werden op D-Day 156.000 soldaten - vooral Britten en Amerikanen - de stranden van Normandië op gestuurd om de strijd met de Nazi’s aan te gaan.

De geallieerden kwamen toe per boot of sprongen met de parachute uit het vliegtuig om aan land te gaan. Het was de grootste invasie vanuit de zee in de geschiedenis. Meer dan 4.000 soldaten zijn diezelfde dag nog omgekomen. “We waren nog maar vijf minuten op het strand. Mijn kameraad stond nog geen meter van mij vandaan toen hij geraakt werd door een kogel", herinnert Gerard Dietch (93) zich. “Ik zag dat hij op slag dood was.”

Dankzij de organisatie Best Defense Foundation kan Dietch terug naar Frankrijk waar hij 75 jaar geleden zo hard gevochten heeft. “Mijn vrouw vond dat ik terug moest gaan naar daar. Vorig jaar heb ik dan eindelijk gezegd dat ik zou gaan. Ik wil zien waar mijn vrienden liggen die ik verloren heb”, zegt Dietch. Ook Harry Shaw gaat mee. Hij is op het strand in Normandië toegekomen na D-Day, maar ook hij herinnert zijn kameraden die hij verloren is tijdens de oorlog. “We waren allemaal broers, geloof me.”