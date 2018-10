Amerikaanse veteraan bekent gifbrieven te hebben gestuurd aan Trump kv

06 oktober 2018

02u31

Bron: Reuters, AD 0 Een 39-jarige Amerikaanse veteraan heeft bekend dat hij gifbrieven naar Donald Trump en FBI-directeur Christopher Wray heeft stuurde. Ook minister van Defensie James Mattis en John Richardson, de bevelhebber van de Amerikaanse zeestrijdkrachten, kregen van hem verdachte post.

De man, een oud-marinier met de naam William Clyde Allen III, stuurde de brieven op 24 september. In de brieven zaten gemalen bonen van de castorolieplant. In elke enveloppe zat een briefje met het opschrift "Jaak en het Raketboonbouillonpoeder", een verwijzing naar het sprookje van 'Jaak en de Bonenstaak'.



De afzender maakte het de autoriteiten wel erg gemakkelijk: op elke enveloppe stond zijn naam en retouradres.

Levenslang

Allen bekende na zijn arrestatie dat hij de castorbonen op het internet had besteld en dat hij de brieven had gestuurd "omdat hij een boodschap wilde overbrengen". Wat die boodschap precies inhield, verduidelijkte hij niet.

De man wordt aangeklaagd voor dreigen met biologisch wapens en voor het versturen van dreigberichten. Als Allen schuldig bevonden wordt, riskeert hij een levenslange celstraf.

Ricine

Volgens de FBI testte elke enveloppe positief voor ricine in twee afzonderlijke laboratoriumtesten, maar in de aanklacht tegen Allen staat niet dat er effectief ricine in de brieven zat. Het Pentagon deelt mee dat de twee brieven die daar onderschept werden enkel gemalen castorbonen bevatten: die zijn onschadelijk, maar activeerden wel het ricine-alarm.

Ricine winnen uit castorbonen "is relatief eenvoudig en vereist geen technische expertise", maar is gevaarlijk, luidt het in de FBI-documenten. Een paar microgram van het gif is al dodelijk. Binnen 36 tot 72 uur na de blootstelling via aanraking, inademing of injectie, krijgt het slachtoffer griepachtige verschijnselen, ademhalingsproblemen en uiteindelijk een hartstilstand. Er bestaat nog geen tegengif.

Niet de eerste keer

Het is volgens de autoriteiten niet de eerste keer dat Allen de overheid bedreigt. In 2015 stuurde hij een brief naar de CIA waarin hij ermee dreigde om toenmalig president Barack Obama te vermoorden. Vorig jaar deed hij nog een bommelding tegen een luchtmachtbasis in Texas.