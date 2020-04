Amerikaanse verpleegkundige deelt tragische laatste woorden coronapatiënt: “Wie gaat hiervoor betalen?” NLA

12 april 2020

13u14

Bron: CNN 10 “Wie gaat hiervoor betalen?” Het zijn de laatste woorden van een COVID-19-patiënt in New York City in de Verenigde Staten, vlak voor hij aan de beademingsmachine geplaatst werd. Derrick Smith, de verpleegkundige en anesthesie-assistent die de man behandelt, deelde die woorden op Facebook. “Die woorden leggen het falen van het Amerikaanse gezondheidssysteem bloot.”

“Ik zal die laatste woorden nooit meer vergeten”, zei Smith tegen de Amerikaanse televisiezender CNN. “De man had ademhalingsproblemen en kon moeilijk spreken, maar zijn grootste bezorgdheid was wie voor zijn behandeling zou betalen om hem in leven te houden.”

De kans dat de man de beademing overleeft, is statistisch gezien zeer klein. Zo’n 80 procent van de patiënten die aan de beademingsapparatuur worden aangesloten, overlijdt. Daarom besloten Smith en zijn collega’s om de vrouw van de patiënt afscheid te laten nemen van haar man.

(Lees verder onder de post)



“Amerikaans gezondheidssysteem laat burgers in de steek”

Smith noemde het incident “het allerergste” dat hij in in zijn 12-jarige carrière op intensieve zorgen heeft meegemaakt. Volgens hem toonde het aan hoe het Amerikaanse gezondheidssysteem burgers in de steek laat. “De pandemie haalt structurele gebreken in ons land naar voren. Niet alleen in de reactie op de pandemie, maar ook onze benadering van gezondheidszorg”, zei Smith.

De VS is het enige ontwikkelde land dat geen universele gezondheidszorg heeft. Uit cijfers van het Census Bureau blijkt dat in 2018 bijna 28 miljoen niet-oudere Amerikanen, of 10,4 procent, geen ziekteverzekering heeft. Daardoor lopen gezondheidskosten voor hen hoog op: een bezoek aan de dokter, testen en behandeling moeten zij volledig zelf betalen.

Amerikanen die een ziekteverzekering via hun werk kregen, komen ook in de problemen. Zo’n 16,8 miljoen werkende Amerikanen, 11 procent van de werkkracht in de VS, hebben zich als werkloos opgegeven. Omdat ze hun job verloren zijn door de pandemie, zijn ze niet meer verzekerd.

