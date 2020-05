Amerikaanse veiligheidsagent doodgeschoten nadat hij vrouw aanmaant mondmasker te dragen TT

05 mei 2020

07u58

Bron: CNN, NBC 1 In de Amerikaanse staat Michigan zijn drie leden van een gezin aangeklaagd voor moord op een veiligheidsagent. Die had de dochter van het gezin aangemaand een mondmasker op te zetten in een winkel, waarna een discussie met haar moeder ontstond. De moeder ging thuis haar beklag doen bij haar man en zoon, die naar de winkel terugkeerden en de veiligheidsagent in koelen bloede doodschoten.

Het incident gebeurde vrijdag in een Family Dollar-winkel in de stad Flint. De 43-jarige veiligheidsagent Calvin Munerlyn, vader van acht kinderen, hield een vrouw tegen omdat ze geen mondmasker droeg toen ze de winkel wilde binnen gaan. In Michigan is het in winkels en supermarkten verplicht een mondmasker te dragen.

“Uit alles blijkt dat Munerlyn niet meer dan zijn job deed door de overheidsbeslissing over de veiligheid van winkelmedewerkers en -klanten uit te leggen”, aldus de openbare aanklager in een mededeling achteraf. Volgens de aanklager verliet de vrouw de winkel wel, maar niet zonder dat haar moeder haar onvrede al roepend kenbaar maakte. Na een discussie verliet ook de moeder de winkel, en vertrokken de twee met de auto.

Een twintigtal minuten later keerde de auto terug, dit keer met vader en 23-jarige zoon van het gezin achter het stuur. De vader startte een nieuwe discussie met de veiligheidsagent en riep hem toe dat hij onrespectvol was geweest tegenover zijn vrouw. De zoon schoot de agent daarop met een pistool door het hoofd.

Het incident werd vastgelegd op beveiligingscamera’s. De twee mannen zijn nog steeds op de vlucht. De moeder van het gezin is wel gearresteerd.

Michigan is na New York en New Jersey de zwaarst getroffen staat door het coronavirus. Er vielen al meer dan 4.000 doden in de noordelijke staat, maar ondanks die zware tol protesteren een aantal inwoners al weken tegen de strenge lockdownmaatregelen die Democratisch gouverneur Gretchen Whitmer heeft opgelegd. Vorige week nog probeerde een groep zwaarbewapende demonstranten het lokale parlement te bestormen.