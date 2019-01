Amerikaanse veiligheidsadviseur liet optie voor aanval op Iran onderzoeken bvb

13 januari 2019

14u34

Bron: Belga 0 De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton heeft aan het ministerie van Defensie gevraagd om de optie voor een aanval op Iran te onderzoeken. Aanleiding zou een aanval met drie mortiergranaten vorig jaar op de diplomatenwijk van de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn geweest. Dat schrijft de Wall Street Journal vandaag. Bij de aanval, die werd toegeschreven aan een militante groep "gelinkt aan Iran", raakte weliswaar niemand gewond, maar het gebeuren zorgde voor heel wat ophef in het Witte Huis.

Het Amerikaans ministerie van Defensie had de gevraagde opties uitgewerkt. Het verzoek had echter zowel in het Pentagon als op het ministerie van Buitenlandse Zaken tot grote bezorgdheid geleid, citeerde de krant voormalige medewerkers. "De vraag verontrustte de mensen", werd een hooggeplaatste ex-werknemer geciteerd. "Het was echt gestoord, hoe ze botweg over een aanval op Iran spraken".

De Amerikaanse president Donald Trump had in mei 2018 op zijn eentje de internationale nucleaire deal met Iran afgeblazen. De Amerikaanse regering beschuldigt Teheran er onder andere van, terreur te propageren en met een agressieve politiek het Midden-Oosten te destabiliseren.