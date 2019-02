Amerikaanse van 79 schiet tweemaal op inbreker: “Ik heb iets voor jou” jv

21 februari 2019

17u09

Bron: ABC News 0 Een 79-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Georgia liet zich niet afschrikken door een inbreker die op 12 februari haar huis wou binnendringen. Ze belde de hulpdiensten en die hoorden hoe ze intussen zelf twee keer op de crimineel schoot. Ze noemde hem ‘punk’ (leegloper) en waarschuwde hem met haar wapen in de aanslag: “Ik heb iets voor jou”.

De vrouw van 79 hing negen minuten aan de lijn met de 911-dispatcher. Ze vertelde dat ze iemand aan de achterdeur zag, die haar huis probeerde binnen te dringen. Ze hoorde hoe hij een raam insloeg. “Oké, kom maar, ik heb iets voor jou”, riep ze de inbreker toe en ze schoot op hem.

De misdadiger geraakte toch het huis binnen en liep naar boven. De bejaarde schreeuwde opnieuw naar de man: “Ik wacht op jou. Als je naar beneden komt, schiet ik je overhoop. Ik wacht, kom maar.” Toen vuurde ze opnieuw. De dispatcher maande haar vervolgens aan om haar wapen op tafel te leggen als de agenten ter plaatse zouden komen. Zo gezegd, zo gedaan. De agenten konden de twintigjarige dader uit Dallas in Georgia ook meteen inrekenen. Hij had zich verscholen in een kast op de bovenverdieping. Hij bleek geen onbekende voor de politie.

Volgens de dochter van bejaarde vrouw wou die de inbreker enkel afschrikken met de twee schoten, zonder hem te verwonden.

