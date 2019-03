Amerikaanse vakbonden uiten bezorgdheid over Boeing 737 Max 8 IB

13 maart 2019

Bron: Belga 0 Twee Amerikaanse vakbonden, die tienduizenden stewards en stewardessen vertegenwoordigen, hebben vandaag hun bezorgdheid geuit over de Boeing 737 Max 8-vliegtuigen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) blijft intussen op haar standpunt dat een startverbod niet nodig is voor de toestellen van het Amerikaanse bedrijf Boeing.

De Organisatie van Professionele Stewards (AFPA) zegt dat haar 27.000 leden "zeer bezorgd" zijn vanwege de recente crash van een Boeing 737 Max 8 in Ethiopië. Door die crash is er ongerustheid ontstaan over de veiligheid van het type toestellen. De vakbond vraagt de CEO van American Airlines, Doug Parker, "om serieus te overwegen om deze toestellen aan de grond te houden tot een diepgaand onderzoek uitgevoerd kan worden".

Een andere bond, de Vakbond van Transportwerknemers, zegt in een tweet dat de toestellen aan de grond moeten gehouden worden tot zowel de gegevens als de stemrecorders van de recente vlucht onderzocht zijn. Ook moet de oorzaak van het ongeval bepaald zijn. De bond vertegenwoordigt 17.000 stewards van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest.

“Geen reden voor startverbod”

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA blijft er intussen bij dat er geen startverbod nodig is, ook al hebben veel andere landen dat intussen wel afgekondigd. Onderzoek van de FAA heeft voorlopig geen "systemische prestatieproblemen" aangetoond, zegt Daniel Elwell, waarnemend bestuurder van de FAA, op Twitter.

Er is volgens hem dus geen reden voor een startverbod. Ook luchtvaartautoriteiten uit andere landen hebben nog geen informatie aangereikt die zo'n verbod rechtvaardigen, zegt hij.

