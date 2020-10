Amerikaanse vader wil niet dat politie autoruit inslaat om dochtertje te redden, kindje overleden mvdb

08 oktober 2020

17u44 3 Een Amerikaanse vader (27) zit in de cel na het overlijden van zijn eenjarig dochtertje in woestijnstad Las Vegas. Het kindje zat maandagnamiddag vast in een geparkeerde auto. Sidney Deal wilde niet dat uitgerukte agenten de ruit insloegen om het kindje te redden. Een nieuwe autoruit zou hij niet kunnen betalen.

De twintiger verklaarde dat de airconditioning opstond en de baby gewoon lag te slapen. In Las Vegas klimt het kwik in deze periode nog tot ver boven de dertig graden. Toen agenten alsnog de ruit insloegen was het kindje al bezweken.

Deal verliet even voordien boos de woning van zijn vriendin en zette zijn dochtertje in de auto. Hij maakte aanstalten om te vertrekken, startte de wagen, maar bedacht zich. Hij ging terug de woonst binnen waar hij een kwartier lang verder ruziede.

Deal liep daarna terug naar zijn auto. Het portier bleek afgesloten, de autosleutel zat nog op het contact. Hij gaf zijn vriendin de opdracht de verzekeringsmaatschappij te bellen om hen van de situatie op de hoogte te stellen. De vrouw deed het gevraagde. De kost om een slotenmaker te sturen was klaarblijkelijk te hoog voor de man. Hij vroeg zijn vriendin om het gesprek te beëindigen.

Deals broer kwam ter plaatse met in z’n kielzog de politie. Ze probeerden de man te overtuigen om de autoruit in te slaan. Deal bleef dat nog een tijd halsstarrig weigeren. De agenten gingen alsnog tot actie over. Het kindje was toen al overleden. Het moet zo’n drie kwartier in de hete wagen hebben gelegen.

De twintiger zit in de cel en kreeg twee aanklachten tegen zich te horen.