Amerikaanse vader schiet kapper neer na ruzie over knipbeurt 13-jarige zoon HAA

23 december 2019

08u53

Bron: CNN, ABC13, KPRC 4 Texas Een bezoek aan de kapper is afgelopen weekend uitgedraaid op een schietpartij vlak bij Houston, in de Amerikaanse staat Texas. De vader van een 13-jarige jongen opende het vuur op de kapper na een discussie over de knipbeurt bij zijn zoon, meldt CNN.

Volgens de politie van Harris County werd de coiffeur zaterdagnamiddag rond 17 uur neergeschoten door een klant in Katy, een stad ten westen van Houston. De verdachte is de vader van een 13-jarige jongen. Hij sloeg na de feiten op de vlucht en wordt actief opgespoord, aldus Amerikaanse media.

Ruzie

Na de knipbeurt verliet de vader de zaak, maar iets later keerde hij terug. Het haar van de tiener werd gratis bijgeknipt, waarna er alsnog een woordenwisseling ontstond tussen de vader en de kapper, zegt Wallace Wyatt van de politie van Harris County op basis van getuigenissen.



De vader haalde een wapen boven en schoot de kapper neer. Het is niet bekend hoe ernstig de man gewond raakte, maar volgens CNN is zijn toestand stabiel en zal hij het overleven. Het slachtoffer is opgenomen in een ziekenhuis in Houston.

Spoorloos

“Dit is een van de ergste zaken die ik al heb meegemaakt”, verklaarde Wyatt aan de lokale tv-zender KPRC. Onrustwekkend is vooral dat de man het vuur opende in het gezelschap van diens zoon, aldus nog de agent. De vader sloeg na de feiten op de vlucht en wordt nog steeds gezocht.

Volgens de politie van Harris County is de verdachte een zwarte man, die zich mogelijk verplaatst in een grijze Honda Accord.

Deputies are at a barber shop in the 23900 block of Franz Rd, where a male employee appears to have been shot by a customer, who then fled. The victim has been taken to the hospital. Condition unknown at this time. #hounews pic.twitter.com/ukI2cmEAzO HCSOTexas(@ HCSOTexas) link

UPDATE: The suspect is a black male. Vehicle may be a gray 4-door sedan, possibly Honda Accord. Witnesses say he shot an employee while arguing over a haircut given to the suspect’s son. #hounews HCSOTexas(@ HCSOTexas) link