Amerikaanse universiteit Yale aangeklaagd voor voortrekken zwarte studenten SVL

09 oktober 2020

18u30

Bron: Belga 2 De Amerikaanse universiteit Yale is door de regering aangeklaagd voor het discrimineren van witte en Aziatische Amerikanen. De universiteit trekt volgens het ministerie van Justitie Latijns-Amerikaanse en zwarte studenten voor bij het toelatingsproces.

De regering had de universiteit uit New Haven (Connecticut) al gewaarschuwd voor de rechtszaak. Yale had toen gezegd dat zij niet zou stoppen met het ‘afkomst-gevoelige’ aanmeldingsproces. De universiteit behoort tot de top van particuliere universiteiten in de Verenigde Staten.

De rechtszaak lijkt onderdeel te zijn van de campagne van president Donald Trump tegen het diversiteitsbeleid van universiteiten. Het hoger onderwijs probeert de jarenlange discriminatie van de zwarte gemeenschap aan te pakken. Twee jaar geleden startte Justitie al een onderzoek naar het beleid van universiteit Harvard en vorige maand kondigde het ministerie van Onderwijs een onderzoek aan naar de universiteit van Princeton.

De regering vindt dat Yale burgerrechten overtreedt door etniciteit en afkomst als bepalende factor te gebruiken bij het aannemen van nieuwe studenten. Yale zegt dan weer dat het toelatingsproces eerlijk en rechtmatig is. Er wordt ook benadrukt dat de afkomst slechts één van de vele elementen is waarmee rekening wordt gehouden in een grondige procedure.

“Ik wil hier duidelijk in zijn: Yale discrimineert geen enkele kandidaat op basis van ras of etniciteit”, zegt voorzitter Peter Salovey aan de krant New York Times. De beschuldiging van het ministerie van Justitie is volgens hem gebaseerd op “onnauwkeurige statistieken en ongegronde conclusies. Het toelatingsbeleid van Yale zal niet veranderen op basis van deze ongegronde rechtszaak. Wij kijken ernaar uit om ons beleid voor de rechtbank te verdedigen”, zo klinkt het nog.