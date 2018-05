Amerikaanse universiteit speelt stof voor bouw van radioactieve bom kwijt kv

07 mei 2018

22u20

Bron: AP, CNN 40 In de Verenigde Staten heeft de Idaho State University een boete gekregen omdat ze een kleine hoeveelheid plutonium 239 verloren is. De stof kan gebruikt worden voor de vervaardiging van een vuile bom.

Volgens het bestuur van de universiteit vormt het plutonium, dat al sinds 2003 spoorloos is, geen directe bedreiging voor de gezondheid of openbare veiligheid. De stof werd door de school gebruikt voor de ontwikkeling van lekvrije kernafvalcontainers en om manieren op te sporen waarop radioactief materiaal illegaal de VS zou binnengebracht kunnen worden.

Pas dit jaar kwam aan het licht dat het plutonium verdwenen was. De universiteit bracht meteen de Amerikaanse toezichthouder voor kernenergie op de hoogte. Volgens de school gaat het om één gram plutonium die spoorloos raakte, nadat het product buiten dienst gesteld werd. Hoewel de universiteit vermoedt dat het product werd overgebracht naar een erkend verwerkingsbedrijf, is er geen papierwerk om dit aan te tonen, aangezien de nodige documenten onvolledig zijn.

De hoeveelheid is te klein om een kernbom te maken, zegt Victor Dricks, woordvoerder van de U.S. Nuclear Regulatory Commission, maar kan wel gebruikt worden voor de vervaardiging van een ‘vuile bom’ die radioactieve straling kan verspreiden.

De universiteit krijgt nu een boete van 8.500 dollar (7.130 euro) opgelegd.