Amerikaanse undercoveragent voorkomt gruweldaad van 21-jarige kannibaal Arne Adriaenssens

27 oktober 2018

15u03

Bron: Huffington Post 0 In de de Amerikaanse staat Texas wist een undercoveragent te voorkomen dat een 21-jarige man een jong meisje zou vermoorden, verkrachten en opeten. De kannibaal zocht zijn slachtoffer via het dark web waar hij in de val van de agent liep.

Toen de 21-jarige Alexander Nathan Barter uit Texas besloot toe te geven aan zijn necrofiele en kannibalistische gevoelens, postte hij een ‘advertentie’ op het dark web. Deze anonieme, duistere uithoek van het internet is een speeltuin voor zware criminelen van diverse pluimage. “Ik zoek een klein meisje dat ik kan doden, verkrachten en opeten”, luidde zijn misselijkmakende boodschap volgens de autoriteiten. Vergezeld van twee ontraceerbare emailadressen, wachtte Barter geduldig op een reactie.

Hij kreeg er minstens één. Die kwam van een anonieme vader uit Florida. Hij liet weten dat hij een dochter met wie Barter gerust zijn gang kon gaan. Hij zou hem zelfs helpen. De 21-jarige wist met zijn geluk geen blijf en stuurde hem direct terug. “Geweldig! Ik woon in Oost-Texas. Hoe oud is je dochter? Kunnen we haar vermoorden?” Dat werd het begin van een lange conversatie.

“Breng reservekledij mee”

Wat Barter niet wist, was dat aan de andere kant van het scherm geen psychopathische vader, maar gewiekste undercoveragent zat. Vanuit zijn rol probeerde hij de jongen in de val te lokken en terzelfdertijd te verhinderen andere slachtoffers te lokken.

Daar had hij echter een sterke maag voor nodig. Het gerechtelijk dossier laat weinig aan de verbeelding over. Bartner sprak in detail over zijn plannen om haar eerst te vermoorden en vervolgens te verkrachten en opeten.

Uiteindelijk spraken ze af dat de fictieve vader en dochter naar een hotel in Joaquim zouden komen, de thuisstad van Barter. Hij moest zeker reservekledij meebrengen voor achteraf. Na hun horrordaad zou de vader naar huis gaan en zijn dochter als vermist opgeven. Zo zag het gruwelijke plan van de twintiger eruit.

“Ik wil dit écht”

Zo ver zou het natuurlijk nooit komen. Met geavanceerd computertools en een getuigschrift in de hand wisten de autoriteiten de identiteit van de anonieme kannibaal te achterhalen. Op de ochtend van de geplande moord, 19 oktober, stuurde Barter nog één berichtje uit. “Ik ga niet van gedachten veranderen. Ik wil dit écht”, luidde het. Vervolgens verliet hij zijn woning waar een arrestatieteam hem aan de voordeur opwachtte. In zijn handen had hij een plastic zak en een mes, twee zaken die hij aan ‘de vader’ had beloofd mee te brengen.

Barter biechtte al snel zij plannen op aan de politie. Hij wordt nu in afwachting van zijn proces vastgehouden. De twintiger leefde al heel zijn leven in Joaquim en werkte daar in het verleden voor de lokale overheid en voor een voedselverwerkingsbedrijf. De autoriteiten hopen dat deze zaak ouders doet beseffen welke gevaren het internet met zich meebrengt.