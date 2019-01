Amerikaanse twintiger schiet ouders en 3 andere slachtoffers dood: voortvluchtige verdachte is “gewapend en gevaarlijk”

AW

26 januari 2019

22u56

Bron: USA Today, WTOP, CBC

0

In Baton Rouge, een Amerikaanse stad in de staat Louisiana, zijn vanmorgen vijf mensen doodgeschoten door een 21-jarige schutter. Twee van de slachtoffers zouden zijn ouders zijn. De aanleiding was vermoedelijk een huiselijk dispuut.