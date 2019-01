Amerikaanse twintiger die ouders en drie andere slachtoffers doodschot aangehouden

AW LH

26 januari 2019

22u56

Bron: USA Today, WTOP, CBC

De 21-jarige Dakota Theriot die door de Amerikaanse politie werd gezocht voor het doodschieten van vijf mensen, is zondag in de staat Virginia opgepakt. Dat melden lokale media. In Baton Rouge, een Amerikaanse stad in de staat Louisiana, schoot de man gisteren vijf mensen dood. Twee van de slachtoffers waren zijn ouders. De aanleiding was vermoedelijk een huiselijk dispuut.