Amerikaanse tv-satelliet van bijna vier ton dreigt te ontploffen

24 januari 2020

17u59

Bron: Belga, CNBC 0 De Amerikaanse televisiezender DirecTV heeft aan de autoriteiten de toestemming gevraagd om één van haar ruimtesatellieten, de Spaceway 1, te mogen verplaatsen omdat die dreigt te ontploffen. Het gaat om een tuig van bijna vier ton. Als de satelliet ontploft waar hij nu is, dreigt er schade aan andere satellieten.

De satelliet die eigendom is van DirecTV heeft schade opgelopen aan een van de batterijen waardoor de satelliet dreigt te ontploffen. “Spaceway-1 heeft onomkeerbaar schade opgelopen”, zegt de zender.

De Spaceway 1 werd gebouwd door Boeing en in 2005 de ruimte in gestuurd. Het tuig woog bij lancering meer dan 6 ton, maar dat is intussen gezakt tot zo'n 3,7 ton. Met de zonnepanelen uitgeklapt is het 41 meter lang en 7 meter breed. Tot voor kort leverde het HD-televisiedekking, maar sinds kort wordt hij enkel nog gebruikt als back-up.

Toestemming om te verhuizen

DirecTV heeft intussen de federale communicatiecommissie (FCC) verwittigd. "Er bestaat een groot risico dat de batterijen zullen ontploffen", klinkt het. Vanaf morgen bevindt de satelliet zich in de schaduw van de aarde en zouden de batterijen dus automatisch proberen om te herladen. Dat wil het bedrijf vermijden, uit angst voor een explosie die ook heel wat andere telecomsatellieten in de buurt zou kunnen beschadigen. DirecTV gaat het gevaarte verhuizen naar 300 kilometer verder waar het voorlopig blijft hangen. Een mogelijke ontploffing is niet gevaarlijk voor de aarde.