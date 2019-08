Amerikaanse tv-presentatrice biedt excuses aan nadat ze collega vergelijkt met gorilla Julia Lassche

28 augustus 2019

14u56

Bron: AD.nl 0 De Amerikaanse tv-presentatrice Alex Housden heeft haar excuses moeten aanbieden aan haar collega Jason Hackett, nadat zij hem eerder nog in hun ochtendshow vergeleek met een gorilla. De presentatrice heeft ontzettend spijt van haar actie. In tranen vertelde ze: “Ik heb je nooit willen kwetsen.’’

Tijdens de live-uitzending van het ochtendprogramma op KOCO-TV, een zender van het Amerikaanse ABC, werd een apenverzorger van Oklahoma City Zoo uitgelicht. Tijdens het item werden beelden getoond van een babygorilla, waarop de presentatrice grappend zei tegen haar collega: “Die lijkt een beetje op jou.’’ Hackett reageerde op haar nogal onhandige actie met: “Ja, hij lijkt wel een beetje op me.’’

De presentator was duidelijk niet gecharmeerd door de uitspraak, ook op sociale media volgde de nodige ophef. De volgende ochtend kwam er dan ook een excuses van Housden: “Ik ben hier vandaag om sorry te zeggen. Niet alleen aan mijn co-presentator Jason, maar aan de gehele gemeenschap. Wat ik gisteren zei was ondoordacht en niet netjes. Ik heb mensen gekwetst. Ik wil dat jullie begrijpen hoe erg ik jullie heb gekwetst en pijn heb gedaan’’, zei ze in tranen. Ze drukte haar collega nogmaals op het hart dat ze hem nooit zou willen kwetsen omdat hij ‘haar vriend’ is.

White TV anchor Alex Housden apologizes on air for saying her black KOCO TV co-anchor, Jason Hackett, looks like a gorilla at the Oklahoma City Zoo.pic.twitter.com/4N1BBs8o4K Keith Boykin(@ keithboykin) link

Hackett leek haar excuses te aanvaarden, maar benadrukte dat de actie ‘verkeerd’ was. “Het raakte me diep en ook andere mensen heeft het veel gedaan. Ik wil dat dit een leermoment is en ook benadrukken dat woorden veel kunnen doen. We moeten een manier vinden om die pijnlijke woorden te vervangen door liefdevolle woorden.’’

De zender reageert kort op het voorval: “Het excuus dat Alex maakte aan Jason en dat hij hier vervolgens iets aan wilde kaarten, is het enige publieke commentaar dat nodig is.’’