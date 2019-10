Amerikaanse troepen vanuit Syrië in Irak aangekomen ADN

21 oktober 2019

09u56

Bron: ANP 0 Amerikaanse troepen die uit Syrië worden teruggetrokken zijn vandaag in Irak aangekomen. Op beelden is te zien dat zo'n honderd gepantserde voertuigen met militairen de Syrisch-Iraakse grens passeren.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie liet weten dat de ongeveer duizend militairen die vertrekken uit Syrië naar het westen van Irak gaan. Daar zullen zij strijden tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) om "Irak te verdedigen".

De Amerikaanse president Trump haalt de troepen weg uit het noorden van Syrië, waar Turkije vervolgens een aanval is begonnen met als doel Koerdische milities te verdrijven en een gebied te creëren voor Syrische vluchtelingen.



Sinds het binnenvallen door Ankara zijn honderden mensen omgekomen en zijn duizenden burgers het gebied ontvlucht. Turkije en de Verenigde Staten bereikten vorige week een akkoord over een wapenstilstand in het gebied van vijf dagen.