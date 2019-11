Amerikaanse troepen strijden opnieuw zij aan zij met Koerden tegen IS in Syrië KVE

25 november 2019

17u09

Bron: The New York Times 7 Bijna twee maanden na de abrupte beslissing van Donald Trump om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië, zijn de VS opnieuw gestart met grootschalige operaties tegen IS. Sinds vrijdag vormen Amerikaanse soldaten weer front met Koerdische strijders tegen hun gemeenschappelijke vijand. Dat meldt The New York Times.

Het vrij plotse besluit van de Amerikaanse president leidde tot een chaotische terugtrekking van de special forces en gaf vrije baan aan Erdogan voor een offensief tegen de Koerden in Noord-Syrië. Ook de antiterreuroperaties tegen IS vielen sindsdien grotendeels stil. Met weliswaar één uitzondering: de succesvolle uitschakeling van al-Baghdadi eind oktober.

De Syrische Koerden beschouwden de Amerikaanse terugtrekking als verraad van hun (voormalige) bondgenoot. Amerikanen die aan de zijde van de Koerden hadden gevochten en hen om hun moed hadden geprezen, zeiden dat ze zich schaamden voor de manier waarop de VS de Koerden hadden behandeld.

Maar afgelopen vrijdag veranderde de situatie op het terrein onverwacht opnieuw. Amerikaanse soldaten en honderden Koerdische strijders zijn weer herenigd om jacht te maken op terroristen. Volgens het Pentagon gaat het om een grote missie die tot doel heeft om IS-strijders te doden of gevangen te nemen in de Syrische provincie Deir ez-Zor.

“In de komende dagen en weken zal de druk op IS nog opgevoerd worden”, verklaarde generaal Kenneth Mckenzie van het Centrale Commando aan verslaggevers tijdens een veiligheidsconferentie in Bahrein. McKenzie stond erop om te benadrukken dat de huidige verstandhouding tussen de Amerikanen en de Koerden “vrij goed” is. Hij kon nog niet zeggen hoelang de Amerikaanse troepen in Noord-Syrië zullen blijven. “We hebben nog geen einddatum.”