Amerikaanse troepen mogen niet in Irak blijven ttr

22 oktober 2019

11u15

Bron: anp 0 De Amerikaanse troepen die vanuit het noorden van Syrië Irak zijn binnengetrokken, hebben geen toestemming om daar te blijven. Het Iraakse leger heeft dat vandaag meegedeeld. De Amerikanen zijn alleen de grens overgelaten, omdat ze op een later moment het land uit worden getransporteerd.

"Alle Amerikaanse troepen die zich terugtrokken uit Syrië, kregen toestemming om de Koerdistan-regio binnen te komen, zodat ze uit Irak kunnen worden vervoerd. Er is voor deze troepen geen toestemming verleend om in Irak te blijven", aldus het leger in een verklaring.

Turkije begon zijn inval tegen de Koerdische strijders in Syrië na het besluit van Trump twee weken geleden om de Amerikaanse troepen uit het gebied terug te trekken. Een groot deel is naar Irak verplaatst. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie zouden ze daar helpen met de campagne tegen Islamitische Staat.

