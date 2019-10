Amerikaanse troepen in Syrië beschoten door Turken RL

12 oktober 2019

02u56

Bron: ANP, Reuters 0 Amerikaanse troepen in de buurt van de Syrische grensstad Kobani zijn beschoten door Turks artilleriegeschut. Dat heeft een woordvoerder van het Pentagon vrijdag gezegd. Er zijn geen gewonden gevallen.

"De explosie vond plaats in een gebied dat bij de Turken bekendstaat om de aanwezigheid van Amerikaanse troepen", zei marinekapitein Brook DeWalt in een verklaring na het incident dat vrijdagavond plaatsvond. Amerikaanse troepen hebben zich niet teruggetrokken uit Kobani.

Volgens het Turkse ministerie van Defensie is er niet geschoten op de Amerikaanse observatiepost in het gebied. De schoten werden gelost als reactie op een aanval op Turkse militaire stellingen ten zuiden van het Turkse stadje Suruc, net over de grens bij Kobani.

Topfunctionarissen van het Pentagon benadrukten dat Turkije moet voorkomen dat zij Amerikaanse troepen in gevaar brengen binnen Syrië.