Amerikaanse transgender student wordt tijdens schietoefening afgezonderd van leeftijdsgenoten: "Alsof ze een gevaar vormt" AW

09 oktober 2018

10u59

Bron: The Hill 0 In de Amerikaanse staat Virginia ligt een middelbare school onder vuur nadat ze tijdens een van hun schietoefeningen een transgender student afzonderden. De leerkrachten zouden niet geweten hebben bij welke groep de student thuishoorde waardoor ze haar dwongen om alleen in een gang te gaan zitten.

Na enkele schietpartijen op Amerikaanse scholen worden er regelmatig schietoefeningen georganiseerd. Daarbij volgen de leerlingen een protocol dat hen moet helpen wanneer er gevaar dreigt. Ook in Virginia oefenen de leerlingen regelmatig het noodscenario. Daarbij moest één student echter afwijken van het voorgeschreven protocol.



“De student keek toe terwijl enkele volwassenen –die overigens instaan voor haar veiligheid- discussieerden over de plaats waar ze zich moest verbergen”, schreef Equality Stafford (een Amerikaanse holebi en transgender rechtengroep) op zijn Facebookpagina. “Daarna kreeg ze de instructie om in de gang van de kleedkamer te wachten. Alleen.”

“Tijdens een oefening die kinderen moet voorbereiden op het gevaar van een echte aanval en hoe die te overleven, werd een van de studenten behandeld alsof ze een gevaar vormt voor andere leeftijdsgenoten. Ze werd kwetsbaar en alleen achtergelaten”, schrijft de rechtengroep nog. Verder roepen ze iedereen op om deel te nemen aan een bijeenkomst met het schoolbestuur om hen duidelijk te maken dat zulke acties niet door de beugel kunnen.

"Welzijn van studenten is van het grootste belang"

"De nieuwe toezichthouder heeft verzocht om alle protocollen en procedures te herzien om ervoor te zorgen dat alle kinderen met waardigheid en respect worden behandeld," zei Sherrie Johnson, woordvoerder van de middelbare school, tijdens een verklaring. "We nemen dergelijke zaken ernstig en ze zullen worden aangepakt. Het welzijn van alle studenten is van het grootste belang.”