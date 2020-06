Amerikaanse topviroloog Fauci: “VS gaan richting 100.000 nieuwe besmettingen per dag” kv

Bron: Belga 0 In verband met de coronapandemie gaat het in de VS de verkeerde kant op, en indien de tendens niet omkeert zouden er dagelijks 100.000 nieuwe besmettingen kunnen bijkomen. Dit zei Anthony Fauci, directeur van het Instituut voor Infectieziekten, vandaag in de Amerikaanse Senaat.

"Ik zou niet verbaasd zijn indien we naar 100.000 (nieuwe infecties) per dag gaan indien het land er niet in slaagt de uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen", getuigde de immunoloog. "We gaan de verkeerde kant uit", zei Fauci. "We hebben het nu duidelijk niet onder controle."

Maandag zijn in de VS op een dag tijd meer dan 41.000 nieuwe besmettingen vastgesteld.



Gisteren uitte de arts kritiek op staten die ondanks waarschuwingen hun economieën weer hebben opgestart terwijl het virus nog niet op zijn retour was. “Dat is vragen om een ramp”, aldus Fauci. De forse toename van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten is grotendeels de schuld van mensen die geen afstand van anderen kunnen houden en geen mondkapjes dragen, stelde hij.