Amerikaanse topviroloog Fauci geeft toe: "We hebben ernstig probleem" jv

26 juni 2020

20u08

Bron: AFP/DPA/REUTERS 54 De snelle toename van de besmettingen door het nieuwe coronavirus in het zuiden van de Verenigde Staten vormt een "ernstig probleem", zo heeft Anthony Fauci, directeur van het American Institute of Infectious Diseases, vandaag toegegeven. “Er is nog werk aan de winkel”, zei president Donald Trump later op de dag. Trump verwees toen naar de Covid-19-pandemie als “de plaag”.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

"We hebben een ernstig probleem in bepaalde gebieden", zei Dr. Fauci, de belangrijkste viroloog van de VS, tijdens een persconferentie van de crisiscel van het Witte Huis. Hij zei dit nadat vice-president Mike Pence de Amerikanen probeerde gerust te stellen over de huidige situatie.

"We hebben echt opmerkelijke vooruitgang geboekt", had Pence gezegd tijdens de eerste briefing van de Coronavirus Task Force het Witte Huis in bijna twee maanden. Maar volgens Fauci zijn ook staten als New York die deels heropleven kwetsbaar voor een nieuwe opflakkering van het coronavirus. De viroloog riep vooral jongeren op tot het nemen van hun verantwoordelijkheid. Hij benadrukte dat ze in een “onderling verbonden” samenleving leven: “Als je besmet raakt, infecteer je zelf iemand anders, die dan weer iemand anders besmet”, zei hij. “En uiteindelijk infecteer je iemand die kwetsbaar is. Dat kan een grootmoeder zijn, een grootvader, een oom in chemo- of radiotherapie, of een kind met leukemie.”

Met ongeveer 40.000 gemelde gevallen had het aantal nieuwe corona-infecties in de VS donderdag een nieuwe piek bereikt.