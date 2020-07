Amerikaanse topuniversiteiten slepen regering-Trump voor de rechter Harvard en MIT ondernemen actie om buitenlandse studenten aan boord te houden HAA

08 juli 2020

17u24

De universiteit van Harvard en het Massachussetts Institute of Technology (MIT), twee van de meest prestigieuze Amerikaanse instellingen voor hoger onderwijs en universitaire research, hebben een rechtszaak aangespannen tegen de regering-Trump. Aanleiding is een nieuwe regel die de Amerikaanse overheid heeft uitgevaardigd die buitenlandse studenten wil verbieden om in het land blijven als ze alleen online lessen volgen.

Deze week informeerden de immigratiediensten de studenten dat wanneer ze alleen online onderwijs volgen vanwege het coronavirus, ze ofwel naar een andere instelling moeten gaan ofwel het land moeten verlaten. "De maatregel kwam plots uit de hemel vallen, de wreedheid ervan werd alleen overtroffen door de roekeloosheid ervan", reageerde Harvard-rector Lawrence Bacow vandaag in een verklaring. Hij noemde het overheidsbesluit zelfs "illegaal".

Gezondheid en veiligheid

"Het lijkt erop dat de maatregel doelbewust is uitgevaardigd om druk uit te oefenen op hogescholen en universiteiten om hun klaslokalen op de campus open te stellen voor persoonlijke en fysieke instructie dit najaar, zonder rekening te houden met zorgen voor de gezondheid en veiligheid van studenten, instructeurs en anderen", aldus nog Bacow.



President Donald Trump doet er alles aan om alle scholen in de herfst verplicht open te stellen, ongeacht de stand van zaken met het virusprobleem.

Financiering

Trump organiseerde gisteren een rondetafelconferentie die live gestreamd werd op de website van het Witte Huis, met docenten die ervoor kwamen pleiten dat de scholen zouden heropenen, waarbij velen de nadruk legden op psychische problemen en de tekorten op het vlak van hun kennis waarmee leerlingen te maken krijgen wanneer ze niet in de klas zitten.

Trump dreigde vandaag ook ermee om de financiering te schrappen van scholen die hun deuren niet heropenen. Hij wees erop dat Duitsland en andere landen hun kinderen wel terug naar de klas sturen.

“Dure protocollen”

De besmettingen met het virus stijgen fel in verschillende zuidelijke staten in de VS. Texas, Florida, Georgia en andere staten melden duizenden nieuwe gevallen per dag. De president heeft ook een tweet uitgestuurd waarin hij het niet eens is met de Centra voor Ziektebestrijding (Centers for Disease Control, CDC), de belangrijkste instelling voor volksgezondheid in de VS, die richtlijnen hebben uitgevaardigd voor scholen om te heropenen. Trump heeft kritiek op de "dure" protocollen en hij zei dat hij de CDC op het matje zou roepen.