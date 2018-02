Amerikaanse topminister: "We zijn niet beter voorbereid op nieuwe Russische poging verkiezingen te beïnvloeden" TT

07 februari 2018

16u58

Bron: USA Today, NBC 0 Volgens Rex Tillerson, Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, staan de VS er vandaag niet beter voor dan twee jaar geleden om te voorkomen dat Rusland zou proberen de verkiezingen te beïnvloeden. In november staan er tussentijdse verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, de zogenaamde midterms, op het programma.

Tillerson zegt dat Rusland zich al klaar houdt voor de verkiezingscampagne van dit najaar en dat het land daarbij hetzelfde draaiboek als in 2016 volgt. Bovendien zijn de VS volgens de Republikein niet beter voorbereid dan toen. "Ik weet niet of ik zou zeggen dat we beter voorbereid zijn, want de Russen zullen zich ook aanpassen. Het punt is, als ze willen tussenkomen, dan zullen ze dat op een of andere manier ook doen. We kunnen stappen ondernemen, maar eens zij de beslissing genomen hebben is het heel moeilijk dat te voorkomen."

Tillerson deed zijn opmerkingen op zijn rondreis door Latijns-Amerika. In Mexico waarschuwde hij vrijdag al de overheid op te letten voor de verkiezingen die daar in juli plaatsvinden.

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá sprak Tillerson met president Juan Manuel Santos en gaf hij een interview aan Fox News. "Het is belangrijk dat we tegen Rusland blijven zeggen: 'Kijk, als je denkt dat we niet zien wat jullie aan het doen zijn, dan vergissen jullie je. We zien het, en jullie moeten stoppen. Doe je dat niet, dan blijf je de gevolgen over jezelf afroepen.'"

Een maand geleden al waarschuwde CIA-directeur Mike Pompeo dat hij verwachtte dat de Russen "zullen blijven proberen".