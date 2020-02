Amerikaanse topman bouwbedrijf in voorarrest geplaatst in Congo jv

22 februari 2020

20u38

Bron: AFP 0 De topman van een bedrijf van openbare werken is in de Democratische Republiek Congo in voorlopige hechtenis genomen in het kader van een onderzoek naar misstanden in Kinshasa. Dit is uit regeringsbron vernomen.

De algemeen directeur van Safricas-Congo, David Blattner, die de Amerikaanse nationaliteit heeft, werd vrijdag "in voorhechtenis geplaatst" in een onderzoek dat de "vernieuwing" in het Congolese gerecht moet aantonen, zei een regeringsbron. De directeur wordt verdacht van "misbruik van vertrouwen".

Tot de activa van de zakenman behoren de luchtvaartmaatschappij CAA en de bank BIAC, die sinds 2016 in moeilijkheden verkeert. Zijn bedrijf Safricas-Congo bouwt met Chinese bedrijven zeven bruggen voor het wegverkeer in Kinshasa. Bijna een jaar na de lancering van het project is nog geen enkele brug afgewerkt en zijn de opstoppingen nog erger geworden.

Op vraag van president Félix Tshisekedi opende het parket een onderzoek naar "de aanwending van de overheidsfondsen" die de bedrijven voor de uitvoering van de bouwwerken ontvingen, zegt de regering.