Amerikaanse topepidemioloog mist promotie, gaat ziek naar huis en is al twee weken vermist jv

01 maart 2018

16u14

Bron: NBC News 1 Dokter Timothy Cunningham (35) werkt als epidemioloog voor de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse overheidsorganisatie die zich bezighoudt met allerlei ziektes in het belang van het volk. Twee weken geleden voelde hij zich niet lekker op het werk en ging hij vroeger naar huis. Sindsdien is hij vermist. De complottheorieën zijn niet van de lucht.

Cunningham komt uit de regio van Atlanta. Hij liet het laatst van zich horen op de ochtend van zijn verdwijning, toen hij zijn zus nog had gesproken. Zijn familie loofde een premie van 10.000 dollar uit voor de tip die naar hem zou kunnen leiden.

De ambitieuze epidemioloog verdween op 12 februari. Hij kreeg van zijn baas te horen dat hij zijn promotie niet zou krijgen. Enkele maanden eerder, in juli vorig jaar, had Cunningham wel een mooie promotie gekregen. Hij zei daarna op het werk dat hij zich niet lekker voelde en ging vroeger naar huis. Maar hij had zich ook de donderdag en vrijdag daarvoor al ziek gemeld.

Cunninghams ouders vonden bij hem thuis op Valentijnsdag zijn SUV, smartphone, portefeuille, kredietkaarten, sleutels en zelfs zijn hond, maar hun zoon zelf niet. Er stonden ook twee ramen open, terwijl de deuren wel in het slot zaten. "Mijn eerste gedachte is dat er iets gebeurd moet zijn, zeker omdat hij al zo lang weg is. Zonder zijn gsm en zonder zijn hond Bo zou hij het nooit zomaar afbollen", zei zijn broer, Anterio Cunningham.

Dat hij zo'n belangrijke wetenschapper is, die carrière aan het maken is bij de CDC, geeft aanleiding tot samenzweringstheorieën. Ook de politie spreekt van een "extreem ongewone reeks omstandigheden". Cunningham stuurde een vreemd laatste sms'je naar zijn moeder om 5u21 's ochtends:"Ben je wakker?" Tim Cunninghams moeder zag het berichtje pas later, wat ze nu enorm betreurt. Met zijn buurvrouw had hij, op zijn vraag, een paar dagen eerder van gsm-nummer gewisseld.

Cunningham is een harde werker en heeft een verantwoordelijke functie bij de CDC in Chamblee, Georgia. Hij heeft onder meer als taak op te treden als er gevaar dreigde voor de volksgezondheid, zoals bij uitbraken van het zika- of ebolavirus, en bij natuurrampen. Sommigen beweren op sociale media dat dr. Cunningham tegen de griepprik gekant was, maar dat ontkent zijn vader. Anderen vermoeden dat de epidemioloog ontvoerd werd voor zijn enorme kennis van dodelijke virussen, dan wel dat hij zich schuilhoudt om een biologische terreuraanval uit te voeren. Ook dat doet de familie af als fantasierijke nonsens.

