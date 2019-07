Amerikaanse topambtenaren: “Zoon van Osama bin Laden is dood” ttr

31 juli 2019

22u57

Bron: AFP, NBC News 14 buitenland De Verenigde Staten hebben inlichtingenrapporten waarin staat dat Hamza bin Laden, de zoon van al-Qaida-leider Osama bin Laden, dood is. Dat zeggen drie Amerikaanse topambtenaren, zo meldt NBC News. Het is onduidelijk waar en wanneer hij zou zijn overleden. Ook of de Verenigde Staten een rol spelen bij zijn vermeende dood, is niet duidelijk.

Hamza bin Laden is de jongste mannelijke telg van de bin Laden-familie. Hij is de zoon van Osama bin Laden en diens derde echtgenote Khairiah Sabar, en zou al snel de grote trots van zijn vader worden. De jongen speelde niet met speelgoedauto’s, legoblokken of een voetbal, Hamza pakte het veel grootser aan. Zo zijn er videobeelden waarop de “kroonprins van de jihad” reeds op 10-jarige leeftijd paradeert met een AK-47, een automatische Kalasjnikov die zo’n vijf kilogram weegt en bijna een meter lang is.

Osama bin Laden werd in 2011 tijdens een raid van Navy Seals in Abbottabad (Pakistan) om het leven gebracht. Hamza zou er ook bij zijn geweest, maar Osama’s oogappel overleefde de terreuractie wel. De jonge bin Laden waarschuwde dat de wereld zou boeten voor de dood van zijn vader. “Tegen Amerikanen vechten is de basis van ons geloof”, aldus Hamza bin Laden. Door zijn felle uitspraken groeide binnen terreurbeweging al-Qaida al snel het ontzag voor de jonge bin Laden.

Propaganda

Uit documenten, die in 2015 onthuld werden door het persagentschap AFP, bleek dat Osama bin Laden wilde dat zijn zoon hem zou opvolgen “als hoofd van de wereldwijde anti-westerse jihad”. Via het propagandakanaal van al-Qaida uitte Hamza bin Laden meermaals bedreigingen. Zo riep hij jihadisten in het Westen al op om niet meer te vertrekken naar verre oorlogstonelen, maar op eigen bodem toe te slaan. Eén van de video’s waarin zijn stem te horen was, had het over aanslagen met messen en auto’s.

De Verenigde Staten beloofden in februari een beloning van 1 miljoen dollar voor informatie over de verblijfplaats van Hamza. Niet veel later berichtten de officiële Saudische krant Umm al-Qura en de krant Okaz dat Hamza sinds februari niet langer welkom is in Saudi-Arabië.

Het Witte Huis bevestigde het nieuws over de dood van Hamza bin Laden niet. “Ik wil geen commentaar geven”, vertelde de Amerikaanse president Donald Trump aan verslaggevers van NBC News.