Amerikaanse toeriste bevrijd na ontvoering in Oeganda KVE

07 april 2019

20u33

Bron: Belga 0 Een Amerikaanse toeriste en haar chauffeur die in een Oegandees natuurpark ontvoerd waren door gewapende mannen, zijn bevrijd en zijn gezond en wel, zo heeft de politie vandaag bekendgemaakt. "De slachtoffers van de ontvoering van vorige week zijn levend teruggevonden", zei politiewoordvoerster Polly Namaye.

Kimberley Sue en haar gids werden vorige week in Queen Elizabeth National Park gekidnapt. "Het duo verkeert in goede gezondheid" en is in veilige handen, meldde de Oegandese politie op Twitter.

De politie wou geen details geven over de reddingsoperatie. Polly Namaye zei eerder deze week dat de kidnappers een half miljoen dollar losgeld hadden geëist. Er is een zoekoperatie aan de gang naar vier onbekende gewapende mannen en Oeganda heeft alle grensovergangen met de Democratische Republiek Congo gesloten.

Het nationale park Queen Elizabeth is populair bij toeristen vanwege zijn grote populatie olifanten, leeuwen en nijlpaarden. Het grenst aan Congo, waar heel wat rebellengroepen uit Oeganda, Rwanda en Congo hun basis hebben.