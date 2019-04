Exclusief voor abonnees Amerikaanse tieners helpen gewonde IS’ers verzorgen in Baghouz Guy Van Vlierden

05 april 2019

17u41 0 Het was een bevreemdend zicht om drie Amerikaanse tieners te ontwaren tussen de IS’ers die de afgelopen weken weggevlucht zijn uit Baghouz. Sahale (17), Suuzanne (15) en Peter (12) zijn zelf geen rekruten van de terroristische groep. Ze zijn de kinderen van een oud-soldaat die zich door God geroepen voelt om hulp gaan te verlenen in oorlogsgebieden en heel zijn gezin meeneemt.

“Haar zus is net gestorven”, snikt Suuzanne terwijl ze haar hand op schouder van een vrouw legt. Die is van top tot teen gesluierd. Ze is een van de zovele vormeloze zwarte gedaanten die de afgelopen weken uit het laatste Syrische bolwerk van de Islamitische Staat zijn gevlucht.

Overal rondom hen worden gewonden verpleegd, vaak met gruwelijke kwetsuren — en het gehuil van gehavende kinderen gaat door merg en been. In de verte klinken schoten van mortieren en machinegeweren, maar dat lijkt Suuzanne al gewoon.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen