Amerikaanse tiener klopt aan bij verkeerde deur en bekoopt dat met zijn leven ADN

31 maart 2019

12u11

Bron: ABC News, WSBTV 0 Een 19-jarige Amerikaanse jongeman die vrijdag het nieuwe appartement van zijn vriendin zocht en per ongeluk op de verkeerde deur klopte, is doodgeschoten. Dat meldt de politie van Atlanta, Georgia.

De vriendin van Omarian Banks (19) was nog maar pas verhuisd naar een nieuwe flat aan Fairburn Road. De tiener kwam vrijdagochtend langs en dacht de woonst gevonden te hebben. Hij klopte aan, maar niemand deed open.

Verkeerd

De jongeman besefte dat hij verkeerd zat en stapte weer weg van de deur. Toen werd hij plots via het balkon geconfronteerd met de werkelijke eigenaar van het appartement waar hij net had aangeklopt, de 32-jarige Darryl Bynes. “Na een korte woordenwisseling haalde de bewoner een handgeweer boven en schoot hij op het slachtoffer”, aldus politiewoordvoerder Jarius Daugherty. De tiener werd in de nek geraakt en overleed ter plaatse.

“Sorry”

Bynes verklaarde aanvankelijk aan de politie dat hij de jongen had neergeschoten uit zelfverdediging. Maar uit alles blijkt dat hij de tiener vanop zijn balkon neerschoot, terwijl die de trappen afliep en probeerde weg te geraken.

Dat bevestigen ook getuigen die opgeschrikt werden door twee schoten. “Ik zag die jongen de hoek omlopen”, vertelt een buur. “‘Sorry’, riep hij. ‘Ik stond bij de verkeerde deur’. En toen zei die andere dat hij ‘niet verkeerd’ was. En hij schoot nog een derde keer. De jongen zakte in elkaar.”

De schutter werd gisteren in de boeien geslagen en zit nu in de cel voor moord. Zijn familie is het niet eens met de beschuldiging. “Hij is een onschuldige vader, hij heeft vijf kinderen. Eerder deze week was zijn truck gestolen. Hij was gewoon zijn familie aan het beschermen.”

“Ik begrijp dit niet”

De familie van Omarian is gebroken. “Hij was zo’n lieve jongen”, vertelt zijn nicht aan ABC News. “Hij deed echt nooit iemand wat kwaad.”

Mama Lisa Johnson snapt er helemaal niets van. “Waarom moest hij het leven van mijn zoon nemen? Ik begrijp dit niet. Hij was gewoon verward. Hij stond aan de verkeerde deur.” De vrouw omschrijft haar zoon als een typische tiener, die in de McDonalds werkte en een “geweldige jongen” was. “Hij deed zijn best in het leven. Hij wilde ons trots maken.”