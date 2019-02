Amerikaanse Thalyshelden krijgen Franse nationaliteit HA

01 februari 2019

09u23

Bron: ANP, Le Soir 0 De drie Amerikanen die in augustus 2015 een aanslag wisten te voorkomen in de Thalys van Amsterdam naar Parijs hebben de Franse nationaliteit gekregen. Ze ontvingen het certificaat tijdens een ceremonie in Sacramento van de Franse consul-generaal Emmanuel Lebrun-Damiens.

Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone, allemaal 26, hadden in april een verzoek tot naturalisatie ingediend, omdat ze sinds hun actie in de hogesnelheidstrein een sterke verbondenheid met Frankrijk voelen. “Ze hebben hun leven geriskeerd voor de waarden van de Republiek”, zei Lebrun-Damiens.

De drie Amerikaanse militairen waren op reis in Europa toen het incident in de Thalys plaatsvond. De Marokkaanse jihadist Ayoub El Khazzani zat gewapend met een kalasjnikov in de trein en wilde een aanslag plegen. Hij opende het vuur, maar de Amerikanen wisten hem te overmeesteren en daarmee een bloedbad te voorkomen.



De Amerikanen groeiden uit tot helden in Frankrijk en kregen van toenmalig president François Hollande ook al de hoogste en belangrijkste Franse nationale onderscheiding: het Franse Legioen van Eer. Het drietal is ook te zien in ‘The 15:17 to Paris’, een film van Clint Eastwood, met de echte helden van toen in de hoofdrol.

